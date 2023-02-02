Новый детский сад на 125 мест открыли в селе Шебалино Республики Алтай

© altai-republic.ru

1 февраля открылся детский сад «Алтынсай» в селе Шебалино.Это уже 18-й детсад в республике, который сдан по национальному проекту «Демография». Нацпроект предполагает строительство с 2019 года 21 детского сада на 2 360 мест, что позволит достигнуть 100-процентную доступность дошкольных учреждений.

Новый детский сад в Шебалино будут посещать 125 детей, в том числе 60 — ясельного возраста. Дошкольное учреждение полностью решит вопрос с очередностью в детские сады в райцентре.

В детском саду созданы комфортные условия для детей. Здесь имеются игровые площадки, логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский блок, прачечная, овощехранилище и кладовые. Также по единому брендбуку оснащен кабинет алтайского языка.

Физкультурный зал оборудован игровыми комплексами, сенсорными мячами, тактильными дорожками, гимнастической стенкой и многим другим. В музыкальном зале имеется современное оборудование: аудиосистема, интерактивные панели, музыкальные инструменты.В детском саду также планируется ввести программу дополнительного образования детей по физическому развитию «Школа мяча», открыть кружки «Театральный сундучок», «Финансовая грамотность», проводить занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом.

Кроме того, дошкольному учреждению вручили сертификат на материально-техническое обеспечение.

© altai-republic.ru

© altai-republic.ru