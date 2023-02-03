Крупнейший в регионе детский сад открыли в Горно-Алтайске

© altai-republic.ru

В пятницу, 3 февраля, состоялось в торжественное открытие детского сада «Сказка» в Горно-Алтайске по улице Кольцевой.

Это крупнейший в республике детский сад, построенный по нацпроекту «Демография», его будут посещать 285 детей, в том числе 135 — ясельного возраста.

В двухэтажном здании предусмотрены помещения для 13 групп, музыкальный и физкультурный залы, зал хореографии и кинозал, пищеблок. Здесь открыты кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, в котором есть всё для коррекции познавательных процессов, отдыха детей — сухой бассейн, массажная дорожка, интерактивная песочница. Садик оснащен современным мультимедийным, интерактивным и музыкальным оборудованием. На улице обустроены игровые площадки.

С 2019 года это уже пятый детский сад, построенный в Горно-Алтайске по нацпроекту «Демография». Это позволило создать более 700 новых мест для детей, а также новые рабочие места. Всего в регионе построено уже 19 новых детсадов.

В регионе стартует масштабная региональная программа капитального ремонта детских садов. Республика Алтай стабильно находится в числе регионов-лидеров по рождаемости в стране, поэтому такие проекты для субъекта особенно актуальны и будут реализованы в ближайшее время.

Городские детские сады посещают 4,3 тыс. ребятишек, сегодня к ним присоединяются еще 285 малышей этого отдаленного от центральной части города микрорайона. Теперь им намного удобнее будет отвозить детей в детский сад, который находится в шаговой доступности.

© altai-republic.ru

© altai-republic.ru

© altai-republic.ru

© altai-republic.ru

© altai-republic.ru