Новый детский сад на 292 места открылся в Толмачево новосибирской области
В декабре 2022 года был сдан в эксплуатацию новый корпус детского сада «Кубики», расположенный на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево.
Новое двухэтажное здание на 292 места имеет группы общеразвивающей и комбинированной направленностей, групповые ячейки изолированы друг от друга.
В состав детского сада входят медицинский блок, залы для спортивных и музыкальных занятий, служебно-бытовые помещения и пищеблок. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, предусмотрены стеллажи для уличных игрушек и сушильные шкафы. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны.
14 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию нового корпуса.
«При оформлении и наполнении детского сада мы выбирали для наших детишек самое лучшее, чтобы им было приятно, комфортно и интересно находиться в этом современном здании. И у нас очень много планов по реализации различных образовательных проектов», — отметила на торжественном мероприятии заведующая детским садом Маргарита Хлебникова.
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