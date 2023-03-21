В селе Дзержинском Красноярского края открылся новый детский сад на 190 мест

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В селе Дзержинском открылся новый детский сад на 190 мест.

Старый детский сад работал в селе с 1970 года и был рассчитан на 130 мест. Три корпуса располагались в деревянных зданиях.

На открытие нового дошкольного учреждения пришли родители и жители села. Дети и воспитатели подготовили праздничную программу для гостей.

В двухэтажном кирпичном здании предусмотрено 8 групп для детей от года и до семи лет. Есть просторные музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок, медицинский кабинет. На территории садика расположены оборудованные прогулочные площадки с теневыми навесами, высажены деревья и кустарники, установлены современные игровые площадки.

На строительство дошкольного учреждения из краевого бюджета было выделено более 278 млн рублей.Детский сад уже укомплектован. Благодаря его открытию в селе теперь нет очередности в дошкольное учреждение среди детей в возрасте до 3 лет.В рамках нацпроекта «Демография» в крае строятся еще два детских сада. Оба появятся в Красноярске — на 300 мест в микрорайоне «Медицинский городок» и на 190 мест на улице Крайней.

© s.newslab.ru

© s.newslab.ru

© s.newslab.ru

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