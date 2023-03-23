Новый корпус гимназии № 120 открыли в Екатеринбурге
22 марта состоялось открытие нового современного корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге.
Сейчас здесь уже всё готово к открытию: учебный процесс в новом корпусе должен стартовать в апреле. Четырёхэтажный корпус гимназии площадью почти в 15 тысяч квадратных метров строился в рамках национального проекта «Образование» на бюджетные средства. Учиться здесь смогут 600 детей — это 24 класса средней школы.
В новом корпусе наряду со студиями робототехники, 3D-моделирования, художественной керамики, будет суперсовременный кабинет биологии, оборудованный интерактивным «Столом Пирогова». Он позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела. На занятиях в этом классе ребята смогут примерить на себя профессию врача.
Кроме учебных классов, также созданы медиацентр, библиотека с системой доступа к открытым фондам, актовый зал, издательский центр, предусматривающий пресс-центр с мини-типографией. Все специализированные кабинеты оснащены цифровыми лабораториями. В школе есть стадион с площадками для баскетбола, волейбола, беговой дорожкой, площадкой для воркаута.
Для безопасности учеников установлена система контроля доступа, видеонаблюдение, современная система оповещения при пожаре. Обеспечена доступная среда для маломобильных школьников на территории и внутри здания. На каждом этаже здания имеются кнопки вызова помощника.
Для нового корпуса было закуплено специальное оборудование, которое позволит открыть медицинский класс со следующего учебного года.
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