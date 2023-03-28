«Модуль-Инновации» испытает свою прорывную разработку в рамках арктической экспедиции МЧС России

26 марта в г. Нарьян-Мар на открытии масштабной научно-исследовательской арктической экспедиции МЧС России, которая проходит в рамках учений «Безопасная Арктика — 2023», компания «Модуль-Инновации» (входит в ГК «Модуль») представила свою новую разработку — стартёрный аккумулятор АКБ Триумф АGEL.

В ходе экспедиции изделие пройдёт испытания в суровых условиях северного климата — в настоящее время АКБ уже отправлена на опытную эксплуатацию в составе специальной техники (вездеходы и снегоболотоходы).

Об АКБ Триумф АGEL

АКБ Триумф AGEL — это прорыв в области свинцово-кислотных АКБ. Технология AGEL гарантирует полную необслуживаемость аккумулятора, батарея не требует долива воды в течение всего срока службы. Изделие обладает наивысшей виброустойчивостью, может эксплуатироваться и храниться в любом положении, обладает наивысшей устойчивостью к глубоким разрядам. АКБ Триумф AGEL подходит для применения во внедорожниках с дополнительным оборудованием, в электромобилях, спецтранспорте, в современных автомобилях с большим количеством электроники, для водного транспорта.

О научной экспедиции МЧС России

В рамках научно-исследовательской экспедиции спасатели примут участие в испытании порядка 20 новейших отечественных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения, предназначенного для решения задач обеспечения безопасности в арктических условиях. За 12 суток они преодолеют свыше 1,6 тыс. км по территории республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО. Планируется, что экспедиция завершится 7 апреля 2023 года в Салехарде.