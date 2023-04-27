В Кодинске Красноярского края открылся новый физкультурно-спортивный центр «Жемчужина»
26 апреля в г. Кодинске состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-спортивного комплекса «Жемчужина». Теперь заниматься спортом с комфортом могут не только жители города, но и района.
Общая пропускная способность комплекса — более 130 человек. В бассейне могут заниматься 48 человек, столько же — в большом игровом зале, еще 18 человек — в тренажерном, и 20 — посещать занятия хореографией.
Источник: https://newslab.ru/news/1171651
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