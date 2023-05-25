Достижения «Микрана» по внедрению цифрового радиорелейного оборудования связи отмечены премией

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Система радиорелейной связи АО «НПФ «Микран». Источник изображения: АО «НПФ «Микран»

Компания — национальный чемпион «Микран» завоевала всероссийскую премию «Эксперт года — 2023» в номинации «Энергетика, транспорт и логистика». Победа присуждена генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск» Владиславу Бородину и коммерческому директору АО «НПФ «Микран» Егору Ильину за внедрение цифрового радиорелейного оборудования связи нового поколения. О работе «Микрана» в области оборудования связи пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

Премия «Эксперт года» — проект журнала «Эксперт Северо-Запад» (Санкт-Петербург). Как отметила генеральный директор компании «Эксперт. Центр аналитики» Кристина Муравьева, эта премия за время своего существования стала своеобразным зеркалом экономических процессов и государственных инициатив в стране. «Возможно, мы одна из немногих премий, где экспертиза оценивается не по уровню должности и регалиям, а по масштабу проделанной работы и изменениям в отрасли. Ведь изменения — это всегда коллективная работа. И именно благодаря открытиям инженеров, ученых, врачей, физиков, химиков, авиаторов и представителей многих других профессий качество профессии и жизни становится иным», — сказала она.

Чемпионская сила Сибири © stimul.online

Гендиректор АО «НПФ «Микран» Вера Парамонова, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин и гендиректор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севостьянов на подписании договора в рамках XI ПМГФАО. Источник изображения: «НПФ «Микран»

НА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

Цель совместного проекта российского энергетического гиганта и научно-производственной фирмы «Микран» — поставка телекоммуникационного оборудования при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири». Взамен планируемого импортного оборудования было установлено российское для 87 радиорелейных станций. Особенностью отечественной разработки были повышенная надежность и увеличенная пропускная способность. Кроме того, «Микран» учел экстремальные перепады температуры, свойственные Крайнему Северу.

«НПФ «Микран» более пятнадцати лет является партнером ПАО «Газпром» в рамках реализации проектов в области связи и безопасности, — рассказывает Егор Ильин, — и «Сила Сибири» — ключевой проект для «Микрана», открывший долгосрочную перспективу в стратегическом развитии. Хорошо зарекомендовав себя при работе с «Газпром трансгаз Томск», компания постепенно начала сотрудничать с другими дочерними обществами «Газпрома» на территории всей страны, включая суровые арктические районы. Когда в России была объявлена политика импортозамещения, все крупные игроки обратили свое внимание на отечественный рынок. «Газпром», понимая важность сотрудничества с российскими компаниями для обеспечения безопасности на своем новом проекте «Сила Сибири», в 2018 году заключил долгосрочное соглашение на поставку телекоммуникационного оборудования с «Микраном»».

В дополнение к системам радиорелейной связи специально для «Газпрома» компания разработала комплексные решения связи высокой заводской готовности, в частности аппаратные связи в блок-контейнерном исполнении, системы электроснабжения и бесперебойного питания. По заказу «Газпрома» «Микран» впервые в истории российской радиоэлектронной отрасли разработал и протестировал радиорелейные системы связи магистрального типа с внутренним и наружным расположением приемопередающих устройств.

«Очень отрадно осознавать, что работа компании «Микран» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования была высоко оценена экспертами отрасли. Нужно отметить, что «Сила Сибири» не единственный проект «Микрана» по поставке оборудования связи. Ежегодно на наших решениях создаются тысячи километров магистральных сетей связи, обеспечивающие скоростные сети в самых суровых условиях. В этом году дополнительно к наземным системам связи мы выпускаем линейку спутникового оборудования, чтобы корпоративные потребители, заинтересованные в беспроводных решениях, могли получить их от единого вендора, в единой системе управления и едином, высоком качестве», — отметил Егор Ильин.

В 2022 году в рамках долгосрочного соглашения с ПАО «Газпром» «Микран» реализовал ряд проектов по реконструкции иностранного телекоммуникационного оборудования на магистральных линиях газопровода. Компания заменила большинство импортного оборудования, работающего в частотном диапазоне 6-ГГц. По итогам прошлого года «Микран» поставил более полутора тысяч активных радиоустройств на 153 узла связи на газопроводы «Голубой поток», Уренгой — Ужгород и Уренгой — Богандинка.

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АО «НПФ «Микран» разработал комплект монтажных частей для ремонта и замены морально устаревшего телекоммуникационного оборудования. Источник изображения: АО «НПФ «Микран»

РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Основные направления деятельности НПФ «Микран» — производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильных комплексов связи, а также комплексные решения в области связи и автоматизации.

Компания создала полный производственный цикл с собственной разработкой и производством продукции, начиная с электронной компонентной базы СВЧ и заканчивая серийными изделиями и комплексными решениями. «Микран» активно внедряет инновационные разработки, контролирует процесс создания технологии и отслеживает качество выпускаемой продукции.

Егор Ильин рассказал «Стимулу», как компания пережила непростой 2022 год. «Наша фирма укрепила деловые отношения с давними партнерами, — отметил коммерческий директор «Микрана». — В сентябре в рамках XI Петербургского международного газового форума мы подписали трехстороннее соглашение с ООО «Газпром трансгаз Томск» и АО «Газпром космические системы». Договор предусматривает долгосрочное взаимодействие в области разработки отечественного оборудования для систем спутниковой связи. В соответствии с соглашением «Микран» разработает и произведет стационарные и мобильные станции спутниковой связи. «Газпром космические системы» и «Газпром трансгаз Томск» предоставят инфраструктуру и опытную площадку для испытаний образцов продукции».

Пришлось преодолеть и определенные сложности. Так, из-за быстрого роста заказов компания столкнулась с острой нехваткой производственных мощностей. Чтобы решить эту проблему, «Микран» открыл новую площадку в томском IT-парке, куда полностью переехал департамент информационно-измерительных систем. Это позволит компании усовершенствовать производство и привлечь новые кадры.

Алексей Андреев