Ростех отправил в войска первую партию новых гаубиц «Мста-С»

В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С».

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Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях.

АСУНО обеспечивает автономное определение текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций, а также выполнение противоогневого маневра. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляются автоматически, что не только значительно улучшает временные и точностные характеристики, но и облегчает работу наводчика. Автоматизация процесса заряжания, а также выбор типа снаряда и выброс стреляных гильз в автоматическом режиме снижают физические нагрузки экипажа и обеспечивают скорострельность при использовании возимого боеприпаса в 8 выстрелов в минуту.

«Мы передали Минобороны РФ партию новых модернизированных артиллерийских установок 2С19М1 „Мста-С“, созданных в рамках ГОЗ 2023 года. Это эффективная и современная техника, востребованная в войсках. Все боевые машины перед отправкой в войска прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком. Сейчас гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации», — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, узлов связи, уничтожения живой силы, огневых средств и объектов тыла противника.

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» имеет несколько уникальных тактико-технических характеристик, среди них — высокая скорострельность, возможность ведения огня различными типами снарядов, а также возможность быстрого развертывания и покидания огневой позиции.

На сегодняшний день САУ «Мста-С» является одной из лучших самоходных гаубиц в мире, имеет несколько уровней модернизации.