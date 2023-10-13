Восстановлена поликлиника крупнейшей больницы Мариуполя
Общая площадь отремонтированного здания составляет более 4 тыс. кв. метров.
Отмечается, что продолжается ремонт стационара, станции переливания крови, пищеблока и еще ряда объектов.
К работам привлечено свыше 350 строителей и 12 единиц техники.
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13.10.2314:08:11
13.10.2318:09:48