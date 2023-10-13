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Медучреждения

Восстановлена поликлиника крупнейшей больницы Мариуполя

 © mariupol-news.ru

Общая площадь отремонтированного здания составляет более 4 тыс. кв. метров.

Отмечается, что продолжается ремонт стационара, станции переливания крови, пищеблока и еще ряда объектов.

К работам привлечено свыше 350 строителей и 12 единиц техники.

 © mariupol-news.ru

 © mariupol-news.ru

 © mariupol-news.ru
Источник: https://mariupol-news.ru/society/2023/10/11/60320.html

модернизация здравоохранения, ДНР
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2314:08:11

    "А куда приходит русский мир, там безопасность, мир, забота и стройка — как в Мариуполе, кадры из которого вызывают у укронацистов непрерывную истерику."

    Александр Роджерс

    #1269958
  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.10.2318:09:48

    А американская демократия почему-то приносит выгоду только Соединённым Штатам и наиболее приближённым их слугам. Остальные от этой демократии только бедствия испытывают. Наверное просто совпадение.

    #1269982
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