Восстановлена поликлиника крупнейшей больницы Мариуполя

© mariupol-news.ru

Общая площадь отремонтированного здания составляет более 4 тыс. кв. метров.

Отмечается, что продолжается ремонт стационара, станции переливания крови, пищеблока и еще ряда объектов.

К работам привлечено свыше 350 строителей и 12 единиц техники.

© mariupol-news.ru

© mariupol-news.ru

© mariupol-news.ru