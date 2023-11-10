«Калашников» начал поставки обновленной версии одежды ВКПО 3.0

ООО «Триада-ТКО» начало поставки обновленной версии костюмов демисезонных и утепленных из состава ВКПО 3.0 в адрес Заказчика.

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Костюм демисезонный состоит из куртки и брюк, изготовленных из износостойкого неутепленного немембранного высокоэластичного в 4-х направлениях материала, который обеспечивает защиту от ветра и легких осадков, сохраняя комфорт и свободу движений. Брюки оснащены вставками для защиты коленных суставов. Дополнительные карманы позволяют разместить необходимое имущество.

Костюм утепленный состоит из куртки и брюк-самосбросов, изготовлен из износостойкого материала с мембранным покрытием, которое обеспечивает защиту от ветров и осадков. Синтетический утеплитель, аналог Primaloft Silver, обеспечивает термоизоляцию, сохраняет свои свойства после компрессии и в намокшем состоянии. Конструкция костюма позволяет утеплиться за минимальное время, даже на непродолжительных остановках.

Теперь на куртках костюмов демисезонного и утепленного добавлены погоны, которых не было в предыдущей версии ВКПО 3.0. Помимо этого, верхняя часть костюмов выполнена из ткани с ИК-ремиссией.

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