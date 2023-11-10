Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

«Калашников» начал поставки обновленной версии одежды ВКПО 3.0

ООО «Триада-ТКО» начало поставки обновленной версии костюмов демисезонных и утепленных из состава ВКПО 3.0 в адрес Заказчика.

 © kalashnikovgroup.ru

Костюм демисезонный состоит из куртки и брюк, изготовленных из износостойкого неутепленного немембранного высокоэластичного в 4-х направлениях материала, который обеспечивает защиту от ветра и легких осадков, сохраняя комфорт и свободу движений. Брюки оснащены вставками для защиты коленных суставов. Дополнительные карманы позволяют разместить необходимое имущество.

Костюм утепленный состоит из куртки и брюк-самосбросов, изготовлен из износостойкого материала с мембранным покрытием, которое обеспечивает защиту от ветров и осадков. Синтетический утеплитель, аналог Primaloft Silver, обеспечивает термоизоляцию, сохраняет свои свойства после компрессии и в намокшем состоянии. Конструкция костюма позволяет утеплиться за минимальное время, даже на непродолжительных остановках.

Теперь на куртках костюмов демисезонного и утепленного добавлены погоны, которых не было в предыдущей версии ВКПО 3.0. Помимо этого, верхняя часть костюмов выполнена из ткани с ИК-ремиссией.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/ka...obnovlennoy_versii_odezhdy_vkpo_3-0

армия и флот, военная одежда, ВКПО 3.0, ООО «Триада-ТКО», Калашников
  • Нет аватара Serguei
    10.11.2316:10:29

    Хорошие комплекты. Мой сын понимает кое-что в этой области. Весной приобрету себе демисезонный вариант для охоты. Зимний, как бы, и не нужен, потому что зиму провожу в Таиланде, где на несколько лет носки хватает пляжных шлёпанцев, пары-тройки комплектов футболки с шортами и пары бейсболок.

    #1271438
  • Kolyda Kolyda
    10.11.2321:27:02

    Лет несколько назад в тренде была тема про костюм (комплект) «Ратник». Фотографии были, было заявлено об изготовлении чуть ли сотни тысяч таких костюмов. Но нигде не сообщается как он себя показал в реальных боевых действиях в СВО на Украине.

    #1271450
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,