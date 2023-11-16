В городе Шарыпово Красноярского края открылся новый родильный дом

© газетарабочий.рф

В Шарыпове сегодня открылся новый родильный дом. Современное трехэтажное здание площадью более 2000 кв. метров вмещает родильное отделение и операционный блок. По проекту новый родильный дом рассчитан на 28 коек. Палаты, операционные, подсобные помещения полностью укомплектованы и оборудованы, и готовы к приему пациентов. Для связи основного блока больницы с родильным домом предусмотрен теплый надземный переход. Роддом построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Все эти условия — шаговая доступность, комфортные условия пребывания, своевременная медицинская помощь, новое современное оборудование значительно улучшат качество медицинской помощи женщинам, проживающим в Шарыпове и Шарыповском муниципальном округе.

© газетарабочий.рф

© газетарабочий.рф

© газетарабочий.рф

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