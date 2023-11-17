Россия уменьшила долю экспорта в долларах и евро до исторического минимума

Доля российского экспорта в «недружественных» валютах, в первую очередь долларах и евро, в сентябре упала до минимальных за всю историю 24,2%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.

Так, по данным регулятора, в начале осени доля экспорта России в «токсичных» валютах сократилась на 0,5 процентного пункта — до 24,2%, что стало историческим минимумом.

Это произошло благодаря сокращению роли «недружественных» валют в торговле с Европой и Азией. Так, их доля в экспорте России в европейские страны за первый месяц осени упала на 1,9 процентного пункта — до 35,6%, а в азиатские страны — на 0,5 процентного пункта, до 21,2%. Оба показателя являются наименьшими зафиксированными уровнями за время ведения статистики.

Кроме того, страны Карибского бассейна почти перестали платить за российские товары в долларах и евро — их удельный вес впервые опустился до 4,1%. Вблизи исторических минимумов находится и доля «токсичных» валют в платежах африканских государств — в сентябре она составила лишь 11,9%. При этом страны Америки и Океании по-прежнему в основном платят за российские товары в недружественных валютах — 77,2% и 50,7% соответственно.

Интересно, что рубль стал основной валютой для платежей государств Европы и Карибского бассейна — его доля в обоих регионах достигла исторического максимума в 53,6% и 95,1% соответственно.

В то же время страны Азии чуть больше рассчитываются в «дружественных» валютах — на них приходится 41,6% от экспорта против 37,2% у рубля. А вот африканские страны платят в рублях и других нетоксичных валютах почти поровну — 43,8% и 44,3%.

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