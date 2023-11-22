Ростех поставил в войска партию отремонтированных БМП-2

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560 Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) дочернего холдинга «Высокоточные комплексы» отправил в армию новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта.

В ходе работ были полностью восстановлены либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Также БМП-2 оснастили специальными креплениями для оперативной установки комплектов допзащиты.

Кстати, в октябре 560 БТРЗ отремонтировал столько же техники, сколько фактически было поставлено «Высокоточкой» за весь прошлый год.

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