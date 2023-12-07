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Армия и Флот

Ростех досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку ракет для ПТРК «Корнет»

 © rostec.ru

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» по ключевым характеристикам является лучшим в мире в своем классе, и он продолжает развиваться. Так за последние годы ПТРК значительно улучшил свои характеристики. Выросла дальность его действия. За счет тандемной боевой части боеприпасов и новых режимов стрельбы «Корнет» научился преодолевать комплексы противодействия, динамическую защиту и броню под ней толщиной до 1300 мм. Сейчас ведутся работы по повышению удобства управления огнем.

В ходе спецоперации этим оружием поражали западную бронетехнику, в том числе основные боевые танки «Леопард», «Челленджер», БМП «Бредли» и другие боевые машины.

Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно исполнил государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК «Корнет».

https://t.me/rostecru/6761

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Источник: https://rostec.ru/news/

«Высокоточные комплексы» , ПТРК «Корнет»
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    07.12.2312:37:21

    этим оружием поражали западную бронетехнику, в том числе основные боевые танки «Леопард», «Челленджер», БМП «Бредли» и другие боевые машины.

    На ВПК работаете?    

    #1273311
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      07.12.2315:53:33

      Я не работаю на ВПК, но даже не читая текста подумал в точно том же духе    

      Про хваленные «Леопарды», «Челленджер», БМП «Бредли» и другие боевые машины.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:55 07.12.23
      #1273346
      • Нет аватара Лексур
        07.12.2316:55:55

        «Бредли» совсем не хвалёный, о нём даже разоблачительный голивудский фильм был, что мол благодаря кумовству на него заказ получили. «Леопард» и «Челенджер» нахваливали, было дело.

        Отредактировано: Лексур~16:56 07.12.23
        #1273350
  • Нет аватара Vahmur-OK
    07.12.2317:53:58

    Сейчас ведутся работы по повышению удобства управления огнем.

    Надеюсь, что речь идет о дистанционном управлении комплексом. Это давно напрашивающаяся опция.

    #1273359
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