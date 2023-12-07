Ростех досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку ракет для ПТРК «Корнет»

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Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» по ключевым характеристикам является лучшим в мире в своем классе, и он продолжает развиваться. Так за последние годы ПТРК значительно улучшил свои характеристики. Выросла дальность его действия. За счет тандемной боевой части боеприпасов и новых режимов стрельбы «Корнет» научился преодолевать комплексы противодействия, динамическую защиту и броню под ней толщиной до 1300 мм. Сейчас ведутся работы по повышению удобства управления огнем.

В ходе спецоперации этим оружием поражали западную бронетехнику, в том числе основные боевые танки «Леопард», «Челленджер», БМП «Бредли» и другие боевые машины.

Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно исполнил государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК «Корнет».

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