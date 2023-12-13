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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку приборов на базе ферритов для защиты сверхмощных ускорителей частиц от перегрузок. Узкополосные циркуляторы высокого уровня мощности позволят заменить аналоги из Южной Кореи, Германии и Китая.

Созданные НИИ «Феррит-Домен» холдинга «Росэлектроника» изделия могут использоваться в оборудовании для цифрового телевидения, промышленных установках генерации плазмы, в ядерной энергетике, а также при разработке перспективных ускорителей для исследования элементарных частиц в научных и медицинских целях.

В рамках проекта было создано семь типов ферритовых приборов в востребованном промышленностью диапазоне частот от 0,079 до 1,078 ГГц. Все изделия имеют форм-фактор Drop-In, что позволит максимально эффективно интегрировать устройства в архитектуру радиоэлектронной аппаратуры.

«Новая разработка НИИ „Феррит-Домен“ является востребованным электронным компонентом для различного усилительного оборудования. В частности, новые изделия могут применяться в составе сверхмощных коллайдеров, строительство которых запланировано в Сарове, Новосибирске и на Дальнем Востоке. Сегодня мы располагаем современной производственной базой для изготовления высокотехнологичной продукции и готовы к выпуску на нашей площадке разработанных изделий», — сообщил генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» Максим Каваев.

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