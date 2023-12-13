Ростех разработал линейку приборов на базе ферритов
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку приборов на базе ферритов для защиты сверхмощных ускорителей частиц от перегрузок. Узкополосные циркуляторы высокого уровня мощности позволят заменить аналоги из Южной Кореи, Германии и Китая.
Созданные НИИ «Феррит-Домен» холдинга «Росэлектроника» изделия могут использоваться в оборудовании для цифрового телевидения, промышленных установках генерации плазмы, в ядерной энергетике, а также при разработке перспективных ускорителей для исследования элементарных частиц в научных и медицинских целях.
В рамках проекта было создано семь типов ферритовых приборов в востребованном промышленностью диапазоне частот от 0,079 до 1,078 ГГц. Все изделия имеют форм-фактор Drop-In, что позволит максимально эффективно интегрировать устройства в архитектуру радиоэлектронной аппаратуры.
«Новая разработка НИИ „Феррит-Домен“ является востребованным электронным компонентом для различного усилительного оборудования. В частности, новые изделия могут применяться в составе сверхмощных коллайдеров, строительство которых запланировано в Сарове, Новосибирске и на Дальнем Востоке. Сегодня мы располагаем современной производственной базой для изготовления высокотехнологичной продукции и готовы к выпуску на нашей площадке разработанных изделий», — сообщил генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» Максим Каваев.
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