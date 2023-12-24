Зимняя сказка в усадьбе Степановское-Волосово в Тверской области

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«Зимний фотосезон 2023-2024 мне посчастливилось открыть в тверской усадьбе Степановское-Волосово. Бывать здесь — настоящее удовольствия. Хозяева усадьбы, Сергей и Маргарита Васильевы, с невероятной скоростью и завидным результатом преображают свое детище."

«Большое впечатление произвела построенная недавно оранжерея — настоящий зимний сад. Признаться честно, я и сам много лет мечтаю о всесезонной теплице, где можно было бы выращивать пеларгонии, цитрусы и фикусы круглый год, вне дома. За это время я проанализировал множество проектов зимних теплиц. И могу с уверенностью сказать, что зимний сад в усадьбе Степановское-Волосово точно является одним из лучших в стране.

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Писать об этой усадьбе и труде ее владельцев можно бесконечно долго. Но я призываю вам почаще сюда приезжать, чтобы наслаждаться красотой, благоустроенностью и позитивным примером. Ведь Степановское-Волосово в наши дни — это не просто усадьба. Это живая энциклопедия, наглядно иллюстрирующая то, как надо беречь и интегрировать наследие в современную жизнь.»

Усадьба до реставрации

© ic.pics.livejournal.com

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План усадьбы Степановское-Волосово.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Точная копия люстры, находившейся в усадьбе.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Подлинная картина, приобретенная князем Куракиным

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Памятник-облеиск Александру I.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Кирпич для строительства усадьбы привозили с более чем 20 кирпичных заводов, сохранились их клейма.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

© vadimrazumov.ru

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