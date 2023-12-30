Вид на Задонск и окрестности с колокольни Рождество-Богородицкого монастыря

© ic.pics.livejournal.com

Задонск — один из самых красивых городов Липецкой области, важный духовный центр Черноземья. Старинный, красивый, богатый красивыми видами город. Панорамой на Задонск можно любоваться со стороны — от территории, прилегающей к трассе «М-4», либо со стороны полей, окружающих город. Но во время недавнего фототура, организованного совместно Центром развития культуры и туризма Липецкой области, мы посетили удивительное место, откуда Задонск виден словно на ладони. Благодаря гостеприимству братии и паломнической службы монастыря мы поднялись на колокольню-звонницу. Она была построена в первой половине XIX века в классическом стиле. Колокольня является надвратной — через нее проходит одна из дорог, ведущих на территорию монастыря.

© ic.pics.livejournal.com

Поднявшись на колокольню, мы с участниками фототура поразились открывшемуся виду. Прекрасная панорама на город и его окрестности. С этой точки получаются красивые кадры. Я очень люблю дом Ульриха в Задонске. Эта старинная усадьба входит в мой личный список лучших городских построек в классическом стиле. Было приятно снять дом, монастырские постройки и другие достопримечательности Задонска с нового ракурса! Любите эти виды?

Высота колокольни 82 метра.

© ic.pics.livejournal.com

Собор Владимирской иконы Божьей матери

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Успенский собор

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Село Малое Панарино, где находит замечательный гастрономический музей-лавка «Старая дорога».

© ic.pics.livejournal.com

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