Канонерский СРЗ модернизировал глубоководный аппарат АС-30 проекта 1855

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Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 из состава поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл во Владивосток после завершения планового технического ремонта на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, длившегося около года.

В ходе ремонта на аппарате были произведены работы по замене двигателей, техническому обслуживанию средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.

АС-30 был доставлен во Владивосток железнодорожным транспортом. После спуска аппарата с платформы специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ приступили к основной сборке навесных элементов, так как его транспортировка осуществлялась в разобранном виде.

В ближайшее время экипаж глубоководного аппарата АС-30 выполнит пуско-наладочные работы и сдаст курсовые задачи А-1 и А-2, после чего приступит к выполнению задач по обеспечению спасательных операций в составе сил постоянной готовности ТОФ.

Справочно:

АС-30 — модернизированный автономный подводный поисково-спасательный аппарат типа «Приз» (проект 1855). Длина корпуса — 13,5 метра, ширина — 3,8 метра, высота — 5,7 метра. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата — 120 часов, со спасенными — 10 часов.

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