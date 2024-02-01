Открыты протезно-ортопедический центр в Донецке, медцентр в Мариуполе и общежитие в Мелитополе

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31 января состоялось открытие протезно-ортопедический центра в Донецке, медцентра в Мариуполе, а также общежитие колледжа в Мелитополе.

Отмечается, что также был сдан в эксплуатацию новый многоквартирный жилой дом в Луганске.

— Мы очень горды, что сможем здесь, в Мариуполе, оказывать качественную высокотехнологическую помощь жителям не только четырех субъектов Российской Федерации, но и всех остальных регионов. Уверен, что многопрофильный медицинский центр станет одним из новых символов Мариуполя, — сказал главный врач медцентра Дмитрий Данилов.

Строительство центра началось осенью 2022 года по указу Президента РФ. Современный комплекс ФМБА, оснащенный по последнему слову техники, появился в центральной части Мариуполя, на проспекте Ленина. Его первую часть досрочно возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК). Начался и второй этап строительства — 8-этажного здания стационара на 333 койки.

Здания медкомплекса поражают светлыми фасадами и большой площадью остекления. Построены четырехэтажный лечебно-диагностический корпус и двухэтажный морфологический корпус с лабораториями. Все корпуса соединены крытыми теплыми переходами для пациентов и персонала.

Это больница, без преувеличения, мирового уровня и один из крупнейших в четырех регионах объектов здравоохранения площадью более 33 тысяч квадратных метров

Жители ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, пострадавшие при обстрелах ВСУ, в авариях и от природных бедствий, уже сейчас смогут получить в новом медкомплексе все виды экстренной специализированной помощи. Для доставки раненых даже построена вертолетная площадка.

Будет оказываться и амбулаторно-поликлиническая помощь. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В медкомплексе есть отделение медицинской реабилитации амбулаторного типа, отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, стационар на 98 коек с возможностью расширения до 144 коек. Палаты в стационаре — одно- и двухместные с необходимым медицинским оборудованием и санузлами.

Также в составе медцентра 11 операционных, включая ангиографическую и отделение реанимации на 18 коек. Предусматривается оказание медицинских услуг по 30 видам специализированной медицинской помощи.

Здесь будут работать более пятисот медиков, из них более ста — врачей. Кроме того, привлекут вахтовым методом специалистов ведущих клиник ФМБА России.

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© avatars.mds.yandex.net

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр (ДРПОЦ) официально открыт после реконструкции.

«В результате огромной проделанной работы отремонтированы производственные цеха, модернизованы производственные процессы, заменена система отопления, горячего и холодного водоснабжения. Заменены входные группы. Благоустройство территории проведено. Заменено лифтовое хозяйство и многое другое. Но наиболее важным направлением в восстановлении деятельности нашего предприятия является создание на базе предприятия отделения комплексной реабилитации и реабилитации для инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — рассказала директор протезно-ортопедического центра Ирина Шуплецова.

Руководитель медучреждения добавила, что работа отделения направлена не только на физическую, но и медицинскую реабилитацию. Для этого уже созданы комфортные палаты, соответствующие всем требованиям.

В марте 2023 года на реконструкцию объекта было выделено около миллиарда рублей. Учреждение находится в Киевском районе Донецка. Это — единственный в регионе производитель протезно-ортопедических изделий. В нем — три цеха: цех по изготовлению ортопедической обуви, протезно-ортопедических изделий, протезов молочной железы. Работы начались сразу. Одной из главных целей реконструкции было — создать в учреждении линии для производства бионических протезов и условия для реабилитации пациентов при помощи самых современных средств.

В ходе реконструкции в ДРПОЦ были обновлены производственные линии, а во всем здании проведен капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций, установкой оборудования дымоудаления, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования. Ежегодно центр способен обеспечить средствами реабилитации до 7 тыс. человек. В ходе реконструкции создано отделение реабилитации и абилитации инвалидов на 59 койко-мест, ранее было около 20 койко-мест для первичного и сложного протезирования. С 22 января там начался прием пациентов. Для этих целей обустроены два тренажерных зала, закуплено оборудование, в том числе уникальные для Республики экзоскелет и опорно-двигательный аппарат C-Mill.

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