Малая солнечная электростанция под надежной защитой

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Компания COMMENG (Санкт-Петербург) поставляет свое оборудование для разных отраслей промышленности, транспорта, телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых. Выпускаются также устройства грозозащиты фотоэлектрических систем с напряжением до 1000 Вольт — от малых до крупных солнечных электростанций.

Новая разработка предназначена, пржде всего, для частных лиц, имеющих на даче или в домовладении солнечную электростанцию малой мощности. Устройство защиты фотоэлектрических систем УЗФЭС-3Y предназначена для защиты от мспульсных помех, наводок удаленных ударов молни контроллеров заряда и инверторов. Серийный выпуск с марта 2024.

Устройство выполнено по т.н. Y-схеме, обеспечивающей эффективную защиту от синфазных и дифференциальных помех. Имеет встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания и диагностику исправности. Максимальная (рекомендованная мощность) солнечных батарей — 600 Вт, рабочее напряжение — не более 300 Вольт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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