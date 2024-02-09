«ТМХ-Электротех» получил сертификат на электродвигатель ДТА-125

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Это первый в истории РЖД подобный маневровый электровоз. При его разработке появилась необходимость в отечественных комплектующих, в том числе освоении нового асинхронного тягового электродвигателя ДТА-125, рассказал технический директор «ТМХ-Электротех» Владимир Самойлов.

«Предварительные, приёмочные и сертификационные испытания опытных образцов проходили в несколько этапов: на базе испытательного центра технических средств железнодорожного транспорта АО «ВЭлНИИ» и при питании от преобразователя в ООО «КСК Системы привода». Все испытания новая техника прошла успешно".

Двигатель ДТА-125 представляет собой трехфазную электрическую машину с короткозамкнутым ротором, независимой вентиляцией и опорно-осевой подвеской.

В настоящий момент «ТМХ-Электротех» готов к серийному выпуску новых двигателей.

Впервые контактно-аккумуляторный маневровый электровоз ЭМКА2 показали на одиннадцатой выставке железнодорожной техники «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге в 2023 году. Это электровоз для работы в контактной сети постоянного тока 3 кВ с асинхронными двигателями и литиевыми аккумуляторами на борту. Размеры гибридного электровоза по осям сцепок 16,45 м, мощность на валах тяговых двигателей 500 кВт (300 кВт от АКБ), конструкционная скорость 90 км/ч. Батарея обеспечивает перемещение состава массой 2000 тонн на расстояние до 14 км.

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