«Росэлектроника» поставила более 10 тысяч цифровых систем оповещения о ЧС

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил заказчикам более 10 тысяч цифровых комплексов оповещения о чрезвычайных ситуациях по IP-сетям. Оборудование является основой централизованной системы оповещения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Устройства демонстрируются на форуме «Технологии и безопасность — 2024» в Москве.

Комплекс П-166Ц, разработанный специалистами входящего в «Росэлектронику» Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ), позволяет создавать масштабируемые системы оповещения различных уровней: от объектовых до региональных. Решение включает автоматизированный пульт управления системой, устройства оповещения и различные варианты программно-аппаратных блоков для управления ими, а также блок управления звуковой трансляцией.

Обмен данными между элементами комплекса выполняется при помощи стека протоколов TCP/IP, что позволяет создавать системы оповещения любого уровня сложности. За счет применения открытого интерфейса решение может быть интегрировано с автоматизированными системами АПК «Безопасный город», комплексными системами экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), «Службой 112». Оборудование также совместимо с системами оповещения, построенными на основе ранее созданных решений.

«Ключевое преимущество комплекса П-166Ц — модульная структура, позволяющая создавать на его основе системы оповещения для объектов разного масштаба: от небольшого кафе до города-миллионника. Оборудование серийно выпускается на собственной производственной базе КНИИТМУ. Изделия из состава комплекса включены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и рекомендованы МЧС России для реконструкции и создания региональных, муниципальных, объектовых и локальных систем оповещения», — рассказал генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

Выставка «Технологии и безопасность» проходит c 13 по 15 февраля в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве.

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