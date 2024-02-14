Ростех отправил в войска очередную партию Т-80БВМ

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Танк Т-80БВМ производит Омсктрансмаш входящего в Ростех Концерна УВЗ. Эта машина — самая современная версия Т-80. На модернизированных «восьмидесятках» усилили динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа. Также танк оснащается дополнительным модулем защиты крыши.

Т-80БВМ укомплектован мощным газотурбинным двигателем, обеспечивающим высокие скоростные характеристики и маневренность. Машина отвечает всем современным требованиям и хорошо зарекомендовала себя при эксплуатации в разных климатических условиях.

Бойцы не раз хвалили этот танк за надежность и эффективность.

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