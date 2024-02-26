Bысокоточный боеприпас для Торнадо-С

Торнадо-С © avatars.mds.yandex.net

Репортаж журналиста Александра Рогаткина о высокоточном боеприпасе для Торнадо-С:

https://t.me/wa...conafter/149235

Продлжают традиции легендарного конструктра Аркадия Георгиевича Шипунова.

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