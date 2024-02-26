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Армия и Флот

Bысокоточный боеприпас для Торнадо-С

Торнадо-СТорнадо-С © avatars.mds.yandex.net

Репортаж журналиста Александра Рогаткина о высокоточном боеприпасе для Торнадо-С:

https://t.me/wa...conafter/149235

Продлжают традиции легендарного конструктра Аркадия Георгиевича Шипунова.

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Источник: https://t.me/warhistoryalconafter/149235

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Торнадо-С
  • Kolyda Kolyda
    27.02.2410:45:52

    К этой бы системе да хорошую разведку! Чтобы в любой момент времени каждая машина на их территории была бы на наших экранах.

    #1278168
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