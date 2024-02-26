Bысокоточный боеприпас для Торнадо-С
Торнадо-С © avatars.mds.yandex.net
Репортаж журналиста Александра Рогаткина о высокоточном боеприпасе для Торнадо-С:
https://t.me/wa...conafter/149235
Продлжают традиции легендарного конструктра Аркадия Георгиевича Шипунова.
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Источник: https://t.me/warhistoryalconafter/149235
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Roman Wyrzykowski
27.02.2410:45:52