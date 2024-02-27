стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Электроника, электротехника и приборы

Микрон начинает массовые продажи микроконтроллера MIK32 Амур

 © mikron.ru

20 февраля Микрон (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыл массовые продажи микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018). Приобрести Амур можно как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе «Микрон» (в катушках, 2500 шт.).

«Микроконтроллер MIK32 Амур — наша первая микросхема общепромышленного применения на архитектуре RISC-V. Тестирование и отладка успешно пройдены, микросхема в серии, и теперь MIK32 Амур доступен у всех дистрибуторов АО „Микрон“, в том числе в розничной продаже — у компании „Теллур Электроникс“. Действует единая матрица цен для всех дилеров АО „Микрон“, основанная на объеме годовой квоты потребителя», — рассказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон».

На стартовом онлайн-вебинаре 20 февраля, в котором участвовали более 300 представителей заинтересованных компаний, были представлены и подробно рассмотрены технические возможности и особенности применения, а также в прямом эфире разыграны три отладочные платы с микроконтроллером. Их обладателями стали представители ICL Техно (г. Казань), «Энергомеры» (г. Ставрополь) и Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (ИИФиРЭ СФУ) (г. Красноярск).

MIK32 Амур предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других потребительских и промышленных решений.

Ознакомиться с более детальной информацией и заказать микроконтроллер MIK32 Амур здесь.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://mikron.ru/company/press-center/news/8798/

Микрон, контроллеры
  • Nelton Nelton
    28.02.2408:21:10

    2.5 года, от «выпущены образцы» до «массовой продажи».

    #1278223
    • Badassgoliath Badassgoliath
      28.02.2408:43:28

      2.5 года, от «выпущены образцы» до «массовой продажи».

      А если бы не вал санкций и последовавшее за ним некоторое изменение мышления, то и пять лет могли прождать. А то и не дождаться. Ведь, насколько я понимаю, подобные микроконтроллеры доступны и в виде импорта.

      #1278225
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,