Микрон начинает массовые продажи микроконтроллера MIK32 Амур

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20 февраля Микрон (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыл массовые продажи микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018). Приобрести Амур можно как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе «Микрон» (в катушках, 2500 шт.).

«Микроконтроллер MIK32 Амур — наша первая микросхема общепромышленного применения на архитектуре RISC-V. Тестирование и отладка успешно пройдены, микросхема в серии, и теперь MIK32 Амур доступен у всех дистрибуторов АО „Микрон“, в том числе в розничной продаже — у компании „Теллур Электроникс“. Действует единая матрица цен для всех дилеров АО „Микрон“, основанная на объеме годовой квоты потребителя», — рассказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон».

На стартовом онлайн-вебинаре 20 февраля, в котором участвовали более 300 представителей заинтересованных компаний, были представлены и подробно рассмотрены технические возможности и особенности применения, а также в прямом эфире разыграны три отладочные платы с микроконтроллером. Их обладателями стали представители ICL Техно (г. Казань), «Энергомеры» (г. Ставрополь) и Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (ИИФиРЭ СФУ) (г. Красноярск).

MIK32 Амур предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других потребительских и промышленных решений.

Ознакомиться с более детальной информацией и заказать микроконтроллер MIK32 Амур здесь .

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