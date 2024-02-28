В Минусинском районе Красноярского края появился новый спортивный центр

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В селе Малая Минуса Минусинского района открылся физкультурно-спортивный центр «Енисей».Большое светлое здание вмещает спортивный зал с галереей для зрителей, а также административно-бытовые помещения. На его строительство из краевого бюджета было выделено около 300 млн рублей.

Здесь будут проходить тренировки и соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и настольному теннису.

Новый спортивный объект станет опорным в районе и будет способствовать решению задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография » — приобщать к занятиям физкультурой как можно больше минусинцев.

© sreda24.ru

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