В Новокузнецке открылась новая поликлиника

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Современную трехэтажную поликлинику в микрорайоне Абашево Новокузнецка построили взамен старого аварийного здания. Работы вели по федеральному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» и по региональной программе «Моя новая поликлиника». Всего в строительство и оснащение нового медучреждения вложено 333,6 млн рублей.

Новая поликлиника входит в структуру Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова, здесь будут получать медпомощь более 22 тысяч взрослых пациентов. Процесс организован с учетом бережливых технологий, есть навигация и комфортные зоны ожидания. Выделены «красная» и «зеленая» зоны, что обеспечит инфекционную безопасность для потоков пациентов. Внедрена система «Электронная очередь». При планировании и размещении кабинетов учтены требования по созданию доступной среды для маломобильных граждан.

Оснащение поликлиники соответствует современным требованиям. Установлено новое оборудование стоимостью более 52 млн рублей: операционный стол, лазерный аппарат для резекции и коагуляции, наркозно-дыхательный аппарат, автоматический рефрактометр для выявления таких патологий, как гиперметропия, миопия или астигматизм глаз, бесконтактный пневмотонометр для измерения внутриглазного давления, новый аудиометр для оценки остроты слуха и другая аппаратура. Она позволит врачам применять современные методы диагностики и лечения.

Рабочие места врачей и медсестер оснащены компьютерной техникой, подключенной к единой медицинской информационной-аналитической системе. Так врачи смогут организовывать телемедицинские консультации с узкими специалистами областных и федеральных центров. Это позволит точно и оперативно ставить диагнозы, а также назначать и корректировать лечение. Коллектив поликлиники полностью укомплектован: 70 медицинских сотрудников, среди которых 20 врачей разных специальностей.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

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