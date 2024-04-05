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Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

Новосибирский завод ожидает новый этап модернизации и техперевооружения производства. Предприятие обеспечено стабильной загрузкой как по гособоронзаказу, так и по перспективным проектам. В связи с этим планируется привлечение новых сотрудников. Только в текущем году требуется набрать более 1000 производственных рабочих и инженерно-технических специалистов.

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