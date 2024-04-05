Ростех поставил в войска новую партию САУ «Мста-С» и «Акация»

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Госкорпорация Ростех поставила вооруженным силам России новую партию самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Машины прошли комплексную модернизацию в рамках государственного оборонного заказа.

Модернизированная «Мста-С» оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем. Оборудование позволяет включить орудие в разведывательно-ударный контур. Благодаря этому самоходка может оперативно нанести удар после обнаружения цели с помощью БПЛА или других разведывательных средств. Это значительно повышает эффективность артиллерийского комплекса.

2С3М «Акация» — модернизированная гаубица башенного типа на быстроходном легкобронированном гусеничном шасси. Орудие обладает высокой мобильностью и проходимостью. Это особенно актуально во время весенней распутицы и в районах с мягким грунтом, там, где тяжелые или колесные машины могут увязнуть в грязи и стать легкой добычей для огневых средств противника.

«Сегодня мы поставили российской армии партию модернизированных самоходных установок 2С19М1 „Мста-С“. Орудие обладает высокой скорострельностью — до восьми выстрелов в минуту. Кроме того, машина оборудована современными системами управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы. Например, снаряды „Краснополь“, которые уже зарекомендовали себя в СВО. Также в войска направлены самоходные гаубицы 2С3М „Акация“. Машины модернизированы в рамках государственного оборонного заказа», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Самоходные артиллерийские установки 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация» предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских и минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

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