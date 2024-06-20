Под Красноярском открылся новый Дворец единоборств

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Дворец единоборств открылся сегодня в Сосновоборске. Это долгожданный спортивный объект, бывший когда-то «недостроем», а название для него — «Сосновоборец» выбрали сами жители города.

Площадь современного двухэтажного здания составляет почти 5,5 тыс. кв. метров. В распоряжении спортсменов — просторные залы для тренировок и соревнований по греко-римской борьбе, боксу и самбо, тренажерные залы, душевые и даже сауна для восстановления.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Красноярского края» на его строительство было выделено 417,5 млн рублей.

Событие завершилось фестивалем единоборств, в ходе которого мастера по греко-римской борьбе, кикбоксингу, дзюдо и боевому самбо провели мастер классы и показательные схватки для подрастающих борцов.

Добавим, в 2024 году спортивная база Красноярского края пополнится на более на чем 60 новых спортивных сооружений. Это значительно увеличит количество приверженцев ЗОЖ и будет способствовать достижению цели национального проекта «Демография» — 70% занимающихся к 2030 году.

Для справки

Всего в 2024 году в Красноярском крае откроется более 60 новых спортивных сооружений, в том числе футбольные и хоккейные поля, площадки, 5 каркасно-тентовых сооружений и 10 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в Малой Минусе, Заозерном, Дивногорске, Боготоле, Богучанах, Зеленогорске, Шарыпове, Тасеевском, Иланском и Казачинском районах.

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