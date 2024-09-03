Новую снайперскую винтовку Specter представил бренд Bespoke Gun

Изделие было разработано при участии профессиональных стрелков, находящихся в зоне СВО. Снайперский комплекс нового поколения рассчитан на условия максимально жесткой эксплуатации, критичных загрязнений и экстремальных нагрузок. Mashnews побеседовал с генеральным директором Bespoke Gun Ярославом Табольским и узнал, что ждать ценителям оружия от новинки.

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