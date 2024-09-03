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Армия и Флот

Новую снайперскую винтовку Specter представил бренд Bespoke Gun

Изделие было разработано при участии профессиональных стрелков, находящихся в зоне СВО. Снайперский комплекс нового поколения рассчитан на условия максимально жесткой эксплуатации, критичных загрязнений и экстремальных нагрузок. Mashnews побеседовал с генеральным директором Bespoke Gun Ярославом Табольским и узнал, что ждать ценителям оружия от новинки.

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Источник: https://mashnews.ru/premera.-novuyu...r-predstavil-brend-bespoke-gun.html

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снайперская винтовка, Bespoke Gun
  • 0
    alex4spb alex4spb
    03.09.2412:22:08

    картинки не грузятся    

    #1288154
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.09.2422:23:58

    Несколько лет назад мне попадалась информация об их винтовках — и там вроде стволы импортные были. Здесь я не услышал, откуда они их берут сейчас. Я думаю что если бы они их делали сами, то наверное упомянули бы об этом. Такой факт является поводом для гордости.

    #1288203
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