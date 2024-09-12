На МКС прибыл корабль «Союз МС-26» с экипажем 72-й длительной экспедиции

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Сегодня в 22:32:09 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-26» в автоматическом режиме причалил к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции.

На станцию прибыли участники 72-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

После открытия переходных люков между кораблём «Союз МС-26» и модулем «Рассвет» они присоединятся к экипажу 71-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Олегу Кононенко, Николаю Чубу и Александру Гребёнкину, астронавтам NASA Мэттью Доминику, Майклу Барратту, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмору и Суните Уилльямс.

С 1967 года это была 194-я стыковка, выполненная кораблями семейства «Союз», в том числе 92-я — к МКС.

В ходе 72-й длительной экспедиции на МКС с расчётной длительностью 202 суток намечаются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научно-прикладных исследований.

Полёт Дональда Петтита проводится по соглашению между Роскосмосом и NASA по программе МКС о перекрёстных полётах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС».

Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

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