Ростех начал поставки импортозамещенной аппаратуры для мобильных электролабораторий

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первую партию измерителей параметров трансформаторных подстанций для мобильных электротехнических лабораторий. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах. Новые измерители заменят ранее использовавшиеся иностранные аналоги.

Измерители серии «Коэффициент-М-2022Ц» разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП) для использования в составе цифровых электротехнических лабораторий. Они обеспечивают выполнение измерений параметров одно- и трехфазных трансформаторов силой тока до 50 А и напряжением до 500 В.

Прибор может записать в свою внутреннюю память до 700 результатов, а встроенное программное обеспечение позволяет подключить измеритель к любому компьютеру или ноутбуку и выгрузить данные в формате таблицы. Аппаратура может работать при температуре окружающей среды от −15 до +45 градусов по Цельсию, что позволяет ее использовать даже в районах с суровым климатом.

«Разработанные предприятием измерители „Коэффициент“ имеют компьютеризированную систему управления с высоким уровнем безопасности. Приборы имеют в своем составе только российские комплектующие, что гарантирует их стабильное сервисное обслуживание вне зависимости от внешних условий», — заявил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

НИИЭМП — одно из ведущих предприятий России в области резисторостроения и единственное предприятие в стране по разработке и производству высоковольтных высокочастотных вакуумных коммутирующих устройств и конденсаторов.

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