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Электроника, электротехника и приборы

Ростех начал поставки импортозамещенной аппаратуры для мобильных электролабораторий

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первую партию измерителей параметров трансформаторных подстанций для мобильных электротехнических лабораторий. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах. Новые измерители заменят ранее использовавшиеся иностранные аналоги.

Измерители серии «Коэффициент-М-2022Ц» разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП) для использования в составе цифровых электротехнических лабораторий. Они обеспечивают выполнение измерений параметров одно- и трехфазных трансформаторов силой тока до 50 А и напряжением до 500 В.

Прибор может записать в свою внутреннюю память до 700 результатов, а встроенное программное обеспечение позволяет подключить измеритель к любому компьютеру или ноутбуку и выгрузить данные в формате таблицы. Аппаратура может работать при температуре окружающей среды от −15 до +45 градусов по Цельсию, что позволяет ее использовать даже в районах с суровым климатом.

«Разработанные предприятием измерители „Коэффициент“ имеют компьютеризированную систему управления с высоким уровнем безопасности. Приборы имеют в своем составе только российские комплектующие, что гарантирует их стабильное сервисное обслуживание вне зависимости от внешних условий», — заявил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

НИИЭМП — одно из ведущих предприятий России в области резисторостроения и единственное предприятие в стране по разработке и производству высоковольтных высокочастотных вакуумных коммутирующих устройств и конденсаторов.

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Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-nach...-dlya-mobilnykh-elektrolaboratoriy/

«Росэлектроника», Измерители серии «Коэффициент-М-2022Ц», НИИЭМП
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