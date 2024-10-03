Задолженность по зарплате в РФ на 1 сентября снизилась до 407,5 млн рублей

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Задолженность по заработной плате в России по данным на 1 сентября 2024 года составила 407,5 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало августа общий долг снизился на 4,6%, или на 19,8 млн рублей, по сравнению с 1 сентября 2023 года долг снизился на 22,5 млн рублей (-5,2%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 177,3 млн рублей (43,5%), в 2023 году — 89,3 млн рублей (21,9%), в 2022 году и ранее — 140,9 млн рублей (34,6%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 сентября 2024 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 43,2%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 17%, строительство — 9,5%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 6%, транспорт — 5,1%, добыча полезных ископаемых — 4,9%, научные исследования и разработки — 4,4%, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 2,7%, образование — 1,2%.

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