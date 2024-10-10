Производство мяса выросло на 33% с 2014 года

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Большинство российских регионов уже достигли или превысили рекомендуемый уровень потребления мяса, что стало следствием увеличения собственного производства на 33% с 2014 года, до 12 млн т, следует из данных Россельхозбанка, с которыми ознакомились «Известия» 10 октября. К агропромышленной выставке «Золотая осень» эксперты проанализировали внутренний рынок мяса.

«При пороговом значении самообеспеченности мясом и мясопродуктами в Доктрине продовольственной безопасности 85% сейчас он составляет 101,5%. Высокий объем собственного производства позволяет создать надежный контур продовольственной безопасности: удовлетворять потребности внутреннего рынка и обезопасить его от колебания внешних факторов», — отметил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По информации экспертов, в 2023 году в среднем в РФ съедали по 80,8 кг мяса на человека. Рекомендованная норма Минздрава составляет 74 кг. При этом среди федеральных округов в тройке лидеров по среднедушевому потреблению — Центральный (87 кг), Северо-Западный (81 кг) и Южный (79 кг). В крупнейших городах страны — в Москве и Санкт-Петербурге — показатели составляют 82 и 78 кг соответственно.

«Большинство россиян достигли или уже превысили рекомендуемый уровень потребления мяса. В тех округах, где еще есть потенциал роста, показатели уже очень близки к нормативам и в последние годы стабильно растут. Среди самых перспективных с точки зрения развития мясного производства макрорегионов я бы выделил Дальний Восток и некоторые республики Северного Кавказа. Однако, как показывают наблюдения, в этих же округах высокие уровни потребления молочных и других продуктов, то есть питательные вещества дополнительно извлекаются из других источников», — рассказал Дальнов.

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