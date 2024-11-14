ЦНИТИ «Техномаш» начал поставки кабелей нового поколения для мобильной спецсвязи

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Изделия не боятся сильных загрязнений и ударов, выдерживают погружение в воду на глубину до 7 метров и воздействие электромагнитного излучения.

Новые кабели сохраняют работоспособность даже после многократных механических ударов с ускорением до 20g и способны выдерживать температуру от -60 до 75 градусов по Цельсию.

Одной из ключевых особенностей изделий являются не имеющие российских аналогов керамические наконечники оптических соединителей, которые с помощью системы линз обеспечивают позиционирование оптических волокон. Технология гарантирует высококачественный сигнал даже при сильном загрязнении мест стыковки соединителей. Это позволяет использовать сборки в полевых условиях при развертывании объектов нефтегазовой, горнодобывающей или оборонной инфраструктуры.

По словам генерального директора ЦНИТИ «Техномаш» Артема Дудкина, использование оптических волокон в составе кабелей существенно повысило их устойчивость к электромагнитному излучению, а применение технологии позиционирования позволило изделиям выдерживать экстремальную эксплуатацию. Первые заказчики уже отмечают повышение качества связи в любых условиях.

«Центральный научно — исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш») основан в 1963 году для выполнения функции головного технологического института в радиоэлектронной промышленности.

В настоящее время АО «ЦНИТИ «Техномаш» развивает инновационные направления исследований: наноэлектроника, нанофотоника, алмазные материалы для СВЧ техники, широкозонные полупроводниковые материалы и гетероструктуры на их основе для создания СВЧ техники.

В рамках федеральных целевых программ занимается производством комплектующих для волоконно-оптических систем передачи информации и разработками в области молекулярной электроники и фотоники.

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