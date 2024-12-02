В Богучанском районе Красноярского края открылся новый спорткомплекс

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В селе Богучаны открылся спортивный комплекс «Сибиряк». В здании, построенном по типовому проекту, расположен просторный спортивный зал площадью более тысячи квадратных метров, закуплено необходимое оборудование и инвентарь. Предусмотрены раздевалки, душевые комнаты, административные помещения.Территория вокруг здания благоустроена, проведено освещение, предусмотрена парковка.Заниматься в новом спорткоплексе будут ребята из спортивной школы, а также организованные группы и просто любители спорта всех возрастов.

На церемонии открытия директору «Сибиряка» вручили символический ключ от спорткомплекса. объекта и у жителей Богучанского района теперь появилась возможность заниматься в комфортных условиях.

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