Ростех выводит на рынок новые аппараты ИВЛ линейки «Мобивент»

© rostec.ru

Госкорпорация Ростех расширяет линейку медицинских изделий и выводит на рынок новейшие аппараты искусственной вентиляции легких. Регистрационные удостоверения Росздравнадзора получили две разработки концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — универсальный «Мобивент» и «Мобивент Окси» для высокопоточной оксигенотерапии. Серийное производство изделий планируется начать в 2025 году.

Аппараты ИВЛ были разработаны специалистами Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ) в рамках импортозамещения высокотехнологичной медицинской продукции. Изделия создавались при непосредственном участии научного и врачебного сообщества. Благодаря этому оборудование получило программное обеспечение и интерфейс, максимально отвечающие всем современным трендам и требованиям врачей-реаниматологов. Оба аппарата оснащены функцией передачи данных в информационную сеть лечебного учреждения.

«Одним из приоритетов Ростеха является развитие медицинского приборостроения. Технологический суверенитет в области здравоохранения — одна из составляющих национальной безопасности страны в целом. Сегодня предприятия Корпорации ведут активную работу в рамках импортозамещения, расширяют ассортимент производимой продукции и разрабатывают перспективные медицинские изделия. Новое поколение аппаратов ИВЛ „Мобивент“ от КРЭТ даст возможность импортозаместить иностранное оборудование в отечественных клиниках. Получение регистрационных удостоверений Росздравнадзора позволит уже в следующем году вывести на рынок эту высокотехнологичную продукцию, от которой зависят жизни людей», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Мобивент» — аппарат высокого класса с турбинным приводом для стационарного применения. Он оснащен дисплеем с регулируемым углом наклона, принципиально новым графическим интерфейсом, передовой элементной базой и широким спектром режимов вентиляции, специальными функциями и дополнительными опциями. Предназначен для пациентов весом от 2 до 300 кг.

«Мобивент Окси» может применяться в лечении пациентов с хроническими легочными заболеваниями, в том числе для постковидной респираторной поддержки, а также сердечными заболеваниями, когда наблюдается недостаточное насыщение крови кислородом. Аппарат предназначен для высокопоточной оксигенотерапии детей и взрослых, при которой пациентам подается подогретый увлажненный, обогащенный кислородом воздух.

«КРЭТ в составе Госкорпорации Ростех имеет большой опыт создания медицинского оборудования именно для реаниматологии. Мы производим линейку отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются в лечебных учреждениях по всей России. Новое поколение аппаратов ИВЛ „Мобивент“ открывает широкие перспективы для развития этого направления», — рассказал заместитель гендиректора по развитию гражданской продукции и национальным проектам КРЭТ Алексей Мельников.

Линейка аппаратов ИВЛ «Мобивент» создается в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Она включает в себя пять изделий: универсальный аппарат «Мобивент», «Мобивент Окси» для высокопоточной оксигенотерапии, мобильный «Мобивент АРМ», «Мобивент Нео» для новорожденных и аппарат экспертного класса «Мобивент Макси». В 2023 году аппарат ИВЛ «Мобивент Окси» стал победителем Всероссийского конкурса «Безопасность медицинских изделий — на благо людей».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈