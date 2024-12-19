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sergey k 19 декабря 2024, 10:38 Электроника, электротехника и приборы

Аэропорт Пулково запустил центр ремонта высокотехнологичного оборудования

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 © pulkovoairport.ru

В аэропорту Пулково открылся цех по ремонту микроэлектроники. Уникальный центр внутренних компетенций позволит проводить диагностику и модернизацию специальной техники и оборудования.

Список обслуживаемого оборудования включает технику для наземного обслуживания воздушных судов: машины противообледенительной обработки, погрузчики багажа, тягачи, снегоуборочные машины.

В планах центра — поддержание бесперебойной работы более 400 единиц самоходной техники, а также оборудования.

Ремонтный цех будет заниматься восстановлением компонентов в оборудовании на территории аэропорта, а также их заменой на отечественные аналоги. В перспективе на базе центра планируется создание беспилотной техники для работы на аэродроме (аэродромные пылесосы, багажные тягачи). Проект позволит обеспечить поддержку оборудования в постоянной готовности, а также его быстрое и качественное восстановление.

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Источник: https://pulkovoairport.ru/about/press_center/news/52754/

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цех по ремонту микроэлектроники
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