Аэропорт Пулково запустил центр ремонта высокотехнологичного оборудования

© pulkovoairport.ru

В аэропорту Пулково открылся цех по ремонту микроэлектроники. Уникальный центр внутренних компетенций позволит проводить диагностику и модернизацию специальной техники и оборудования.

Список обслуживаемого оборудования включает технику для наземного обслуживания воздушных судов: машины противообледенительной обработки, погрузчики багажа, тягачи, снегоуборочные машины.

В планах центра — поддержание бесперебойной работы более 400 единиц самоходной техники, а также оборудования.

Ремонтный цех будет заниматься восстановлением компонентов в оборудовании на территории аэропорта, а также их заменой на отечественные аналоги. В перспективе на базе центра планируется создание беспилотной техники для работы на аэродроме (аэродромные пылесосы, багажные тягачи). Проект позволит обеспечить поддержку оборудования в постоянной готовности, а также его быстрое и качественное восстановление.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈