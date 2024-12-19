«Росатом» поставил на рынок рекордное количество кальциевой инжекционной проволоки

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В 2024 году Топливный дивизион «Росатома» достиг рекордных объемов производства и реализации кальциевой инжекционной проволоки, которая широко используется в черной металлургии для улучшения качества стали. Производителем продукции выступает Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов, Удмуртская республика), отраслевой центр металлургии «Росатома». Поставщиком — ООО «Росатом МеталлТех» (компания-интегратор по направлению «Металлургия»). Оба предприятия входят в Топливный дивизион «Росатома» (Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ»).

В этом году российским предприятиям черной металлургии было поставлено 6000 т кальциевой инжекционной проволоки (рост год-к-году — 11%), что является рекордным показателем за всю историю поставок данной продукции с момента её постановки на производство на Чепецком механическом заводе. Рост поставок обусловлен глобальными технологическими тенденциями в черной металлургии — порошковые проволоки с силикокальцием заменяются на более эффективные проволоки с наполнителем из электролитического кальция.

«Росатом МеталлТех» постоянно работает над кастомизацией дизайнов продукции и совершенствованием технологии ее применения для повышения эффективности обработки стали в соответствии с требованиями заказчика. Такая сервисная модель продаж обеспечивает важнейшее конкурентное преимущество, как на внутреннем, так и на международных рынках кальциевой инжекционной проволоки", — рассказал генеральный директор ООО «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Также выросли объемы поставок новых кальциевых продуктов — порошка высококачественного ферротитана и инжекционной проволоки на его основе (рост поставок год к году составил 50%). Данная продукция используется для обработки жидкой стали и при микролегировании сталей ответственного назначения, таких как автолистового или трубного проката. Особенностью этих материалов является низкое содержание примесей, включая углерод, азот и кислород. Качество новых продуктов производства АО ЧМЗ обеспечивает высокие потребительские свойства стальной продукции, благодаря чему они пользуется широким спросом на российском и зарубежных рынках.

«В этом году кальциевое производство Чепецкого механического завода отметило 75-летний юбилей. За это время на предприятии накоплен колоссальный опыт и компетенции, которые позволяют создавать продукты мирового класса и соответствовать растущим потребностям отечественной промышленности. Мы обеспечили достойный задел по выпуску легирующих материалов для российских производителей стали — увеличили мощности производства кальциевой и других видов инжекционных проволок. Наша новинка — проволока из ферротитана — уже получила высокую оценку металлургов, о чем свидетельствует рост заказов», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

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