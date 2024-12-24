В России стартовало массовое внедрение отечественных базовых станций мобильной связи

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Российская компания «Иртея», начавшая серийное производство собственных базовых станций 4G(LTE)/5G архитектуры OpenRAN, сообщила овнедрении первых 200 единиц этого оборудования в сети оператора связи «МТС» в 37 регионах нашей страны.

Об открытии производства сообщалось на СуН 29 октября.

В 2025 году будет выпущено и поставлено оператору ещё 1000 базовых станций, а к 2027 году производство нарастят до 10000 единиц.

Как сообщают представители компании-производителя, среди выпускаемого оборудования есть как цифровой (CU+DU/BBU), так и приемопередающий (RU) модули. В 2024 году производственная серия включает в себя устройства для российского 5G-диапазона 4,4-4,99 ГГц (n79), для LTE/5G 1800 МГц (b3) и LTE 800 МГц (b20). По итогам ранее публиковавшихся испытаний оборудования, новая базовая станция обеспечивает среднюю стабильную скорость загрузки (линии вниз) 60-70 Мбит/с, в пике — до 95 Мбит/с.

Для развития 5G-сетей в России «крайне необходимы субгигагерцы, прежде всего 700 МГц (n28). Они обеспечат покрытие больших территорий — речь про пригороды, автомобильные и железные дороги, с/х угодья. У производителя в планах реализовать поддержку диапазона n28 в 2026 году. Для расширения емкости сетей 5G нужны частоты в средней полосе — в России это диапазон 4,4-4,99 ГГц (n79). Налажено производство базовых станций с его поддержкой в первую очередь.

Потенциальным заказчикам в дружественных странах нужно оборудование для работы в полосе 3,5 ГГц (n78). Компания начнет его выпуск после того, как удовлетворит спрос на n28 и n79 внутри России. Экспорт необходим. Это не только валютные доходы, но и возможность снизить себестоимость продукции внутри России. Чем больше масштаб, тем дешевле производство».

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