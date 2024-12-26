В 2024 году на Московской железной дороге было отремонтировано 426 ж/д переездов

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Наиболее значительные объемы ремонта были выполнены в Московской области (171 переезд), Курской (52 переезда), Тульской (45 переездов) и Брянской (36 переездов) областях.

Кроме того, на шести переездах был проведен капитальный ремонт, в результате которого заменили резиновое покрытие, устройства заграждения и светоотражающие столбики, что значительно увеличило безопасность передвижения автотранспорта через переезды.

Эти объекты находятся у станций Акри и Снегири в Подмосковье, у станции Урванка в Тульской области, у станции Покров во Владимирской области, а также у остановочных пунктов Мальцевская в Брянской и Колодня в Смоленской областях.Железнодорожники регулярно контролируют состояние переездов, обеспечивая безопасность и надежность перевозок.

МЖД настоятельно рекомендует водителям строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

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