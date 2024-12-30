В четырёх округах Херсонской области открылись семь фельдшерско-акушерских пунктов

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Сейчас в Херсонской области проводится программа модернизации системы здравоохранения.

Её частью стало открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в различных округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Новые ФАПы появились в сёлах Широкое, Таврия, Красное и Приморское Скадовского округа, в селе Новореповка Новотроицкого округа, в селе Любимовка Ивановского округа и в селе Хорлы Каланчакского округа. Пункты уже принимают первых посетителей, обратиться к дежурным специалистам можно с 8:00 до 14:45.

Каждый из ФАПов оснащён смотровым, процедурным и прививочным кабинетами, стерилизационной, кабинетом при`ма, складским помещением. Пациенты могут получить помощь фельдшера, акушерки и прививочной медсестры. В обязанности медперсонала входит проведение вакцинации населения и профилактических медицинских осмотров детей и взрослых.

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