Более 40 единиц ракетно-артиллерийского вооружения поступило в мотострелковое соединение ЦВО

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Более 40 единиц ракетно-артиллерийского вооружения поступило в мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбуржье.

Артиллерийские подразделения получили на вооружение 152-мм модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2», и переносные противотанковые ракетные комплексы — ПТРК «Корнет».

Ракетно-артиллерийское вооружение значительно повысит боевые возможности мотострелковых подразделений ЦВО при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Модернизированная самоходная гаубица «Мста-СМ2» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника. Самоходка может стрелять осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами, а также высокоточными боеприпасами «Краснополь» на дальность более 25 км.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы зависит от типа ПТУР и достигает 10 км.

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