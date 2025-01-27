В России выросло производство цемента

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Производство цемента в России выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 64,7 миллиона тонн, следует из данных отраслевого объединения «Союзцемент».

Потребление цемента в 2024 году увеличилось, по данным организации, также на 3% - до 66,8 миллиона тонн.

«По оценке января-декабря 2024 года импорт цемента в Россию вырос на 11,4% (+382 тысячи тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 3,743 миллиона тонн. Экспорт за рассматриваемый период вырос на 12,6% (+127 тысяч тонн) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил 1,137 миллиона тонн», — говорится в материалах «Союзцемента».

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