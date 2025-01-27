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Innokentij90 27 января 2025, 14:04 186 Статистика

Россия нарастила экспорт сыра

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 © 1prime.ru

Экспорт сыра из России по итогам 2024 года вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч тонн, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

«Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2024 году экспортировала около 33 тысяч тонн сыра, что на 22% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

При этом на первом месте среди импортеров Казахстан (52%), на втором — Белоруссия (15%), на третьем — Узбекистан (12%).

Подчеркивается, что в 2024 году значительно увеличился экспорт российского сыра в Китай: согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около двух миллионов долларов. В сравнении с предыдущим годом показатели выросли в 4,5 раза как в физическом, так и в стоимостном выражении.

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Источник: https://1prime.ru/20250127/syr-854466801.html?in=l

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экспорт сыра
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