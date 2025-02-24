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termometrix 24 февраля 2025, 12:12 423 Спортивные объекты

Новые спортивные объекты

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 © sevastopol.su

В Севастополе открыли новый спортивный комплекс «Спартак»

На новом объекте провели фестиваль севастопольского бокса. Его приурочили ко Дню защитника Отечества и Дню народной воли.

 © cdn-crimea-news.com

 © tass.ru

В селе Габишево в Татарстане открылся новый спорткомплекс

 © tass.ru

Общая площадь двухэтажного здания составляет почти 1500 кв. м. На первом этаже находится спортзал, гардеробная, комната охраны, административный кабинет, а также медицинский кабинет, помещение для персонала, раздевалки, душевые и уборные.

На втором этаже располагаются фойе, класс для обучения тренеров, тренерская, инвентарная, комната приема пищи, уборная и венткамера. Кроме того, есть парковочная зона, в которой предусмотрены 27 машино-мест. Три из них соответствуют требованиям парковки транспорта маломобильных групп населения.

https://национальныепроекты.рф/news/v-sele-gabishevo-v-tatarstane-otkrylsya-novyy-sportkompleks/

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Источник: https://tass.ru/obschestvo/23221663

спортивные объекты, Крым, Татарстан, сельская жизнь
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