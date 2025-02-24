Новые спортивные объекты

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В Севастополе открыли новый спортивный комплекс «Спартак»

На новом объекте провели фестиваль севастопольского бокса. Его приурочили ко Дню защитника Отечества и Дню народной воли.

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В селе Габишево в Татарстане открылся новый спорткомплекс

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Общая площадь двухэтажного здания составляет почти 1500 кв. м. На первом этаже находится спортзал, гардеробная, комната охраны, административный кабинет, а также медицинский кабинет, помещение для персонала, раздевалки, душевые и уборные.

На втором этаже располагаются фойе, класс для обучения тренеров, тренерская, инвентарная, комната приема пищи, уборная и венткамера. Кроме того, есть парковочная зона, в которой предусмотрены 27 машино-мест. Три из них соответствуют требованиям парковки транспорта маломобильных групп населения.

https://национальныепроекты.рф/news/v-sele-gabishevo-v-tatarstane-otkrylsya-novyy-sportkompleks/

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