Инженеры из Татарстана успешно освоили выпуск BMS-плат для литий-полимерных батарей

Плата защиты BMS (расшифровывается как Battery Management System) — очень важное устройство, предназначенное для управления и защиты аккумуляторов.

© neter.pro

Основные функции BMS следующие:

защита от перезаряда — предотвращает зарядку батареи выше допустимого напряжения:

защита от разряда — отключает батарею при слишком низком напряжении.

балансировка ячеек — обеспечивает равномерный разряд и заряд всех ячеек в батарее;

мониторинг температуры — следит за температурой батарей для предотвращения перегрева;

учет состояния заряда — контролирует уровень заряда и оставшуюся емкость.

© neter.pro

© neter.pro

Подобное устройство позволяет увеличить срок службы аккумуляторов и обеспечивает безопасность при их использовании. И инженеры находящейся в Татарстане компании НЭТЕР успешно освоили производство такого оборудования, которое выпускается специально для Li-Pol (литий-полимерных) аккумуляторов.

© neter.pro

В ассортименте НЭТЕР много устройств для АКБ данного типа, но с разным напряжением, серией, с разным показателем тока заряда, тока разряда и с разным весом (есть клиенты, для которых данный показатель критичен).

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