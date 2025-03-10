Инженеры из Татарстана успешно освоили выпуск BMS-плат для литий-полимерных батарей

Инженеры из Татарстана успешно освоили выпуск BMS-плат для литий-полимерных батарейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Плата защиты BMS (расшифровывается как Battery Management System) — очень важное устройство, предназначенное для управления и защиты аккумуляторов.
Основные функции BMS следующие:
- защита от перезаряда — предотвращает зарядку батареи выше допустимого напряжения:
- защита от разряда — отключает батарею при слишком низком напряжении.
- балансировка ячеек — обеспечивает равномерный разряд и заряд всех ячеек в батарее;
- мониторинг температуры — следит за температурой батарей для предотвращения перегрева;
- учет состояния заряда — контролирует уровень заряда и оставшуюся емкость.
Подобное устройство позволяет увеличить срок службы аккумуляторов и обеспечивает безопасность при их использовании. И инженеры находящейся в Татарстане компании НЭТЕР успешно освоили производство такого оборудования, которое выпускается специально для Li-Pol (литий-полимерных) аккумуляторов.
В ассортименте НЭТЕР много устройств для АКБ данного типа, но с разным напряжением, серией, с разным показателем тока заряда, тока разряда и с разным весом (есть клиенты, для которых данный показатель критичен).
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