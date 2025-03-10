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10 марта 2025, 20:32 26 Блог компании neter™ ⇒ Энергетика и ТЭК

Инженеры из Татарстана успешно освоили выпуск BMS-плат для литий-полимерных батарей

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Плата защиты BMS (расшифровывается как Battery Management System) — очень важное устройство, предназначенное для управления и защиты аккумуляторов.

 © neter.pro

Основные функции BMS следующие:

  • защита от перезаряда — предотвращает зарядку батареи выше допустимого напряжения:
  • защита от разряда — отключает батарею при слишком низком напряжении.
  • балансировка ячеек — обеспечивает равномерный разряд и заряд всех ячеек в батарее;
  • мониторинг температуры — следит за температурой батарей для предотвращения перегрева;
  • учет состояния заряда — контролирует уровень заряда и оставшуюся емкость.

 © neter.pro

 © neter.pro

Подобное устройство позволяет увеличить срок службы аккумуляторов и обеспечивает безопасность при их использовании. И инженеры находящейся в Татарстане компании НЭТЕР успешно освоили производство такого оборудования, которое выпускается специально для Li-Pol (литий-полимерных) аккумуляторов.

 © neter.pro

В ассортименте НЭТЕР много устройств для АКБ данного типа, но с разным напряжением, серией, с разным показателем тока заряда, тока разряда и с разным весом (есть клиенты, для которых данный показатель критичен).

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Источник: neter.pro

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