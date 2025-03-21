Завершена оцифровка уникальных книг в старейшей библиотеке Санкт-Петербурга

Завершена оцифровка уникальных книг в старейшей библиотеке Санкт-ПетербургаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В ходе проекта оцифровано 95 книг Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина.
Среди оцифрованных изданий особую ценность представляет, например, книга Ершова «Конек-Горбунок» 1941 года с иллюстрациями знаменитого художника Юрия Васнецова. Это издание не только является классикой детской литературы, но и представляет собой важный культурный артефакт, который теперь будет доступен для изучения в цифровом формате.
Оцифровка проводилась на профессиональных книжных сканерах ЭЛАР, что обеспечило высокое качество изображений и точное воспроизведение всех деталей оригиналов. Оцифрованные книги будут размещены в электронной библиотеке на сайте учреждения, а также будут экспонироваться на тематических выставках в интерактивной витрине, что позволит широкой аудитории ознакомиться с уникальным фондом детских книг.
«Работа по оцифровке в библиотеке ведется более 15 лет, и за это время было оцифровано множество ценных изданий, что способствует сохранению культурного наследия и доступности информации для будущих поколений», — отмечает Ольга Владимировна Филиппова, заведующая отделом хранения фонда.
Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина является старейшей детской библиотекой в городе и обладает уникальным фондом детских книг, являясь важным центром для исследователей и любителей детской литературы.
В библиотеке на протяжение многих лет отмечают высокое качество и скорость оцифровки на профессиональных отечественных сканерах ЭЛАР. Компания продолжает развивать свои технологии в области оцифровки, способствуя созданию доступных электронных ресурсов для библиотек по всей России.
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